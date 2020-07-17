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Клопп хочет видеть Тиагу Алькантару в «Ливерпуле»

09:58
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Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По сведениям источника, 29-летним испанцем интересуется лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Стороны уже договорились об условиях личного контракта.

Ранее сообщалось о предментом интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед». Алькантара уже выставил на продажу свой дом в Мюнхене.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.

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