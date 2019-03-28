Карло Анчелотти: "Кулибали не покинет "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти уверен, что костяк команды сохранится после летнего трансферного окна, информирует Manchester Evening News. 59-летний итальянский специалист не намерен продавать защитника Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что ряд английских клубов интересуются 27-летним сенегальским футболистом.

– У меня есть команда, которая хорошо структурирована и может расти дальше. Ключевые позиции стабильны, костяк крепок: есть два ценных вратаря, надежная защита с Кулибали, сильная средняя линия с Алланом, Зелински и Фабианом. "Наполи" будет расти вместе с новыми приобретениями и грамотными инвестициями в имеющихся футболистов. Большие игроки останутся. У команды нет необходимости кого-то продавать. Кулибали? От нас он не уйдет, – приводит слова Анчелотти Manchester Evening News.

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