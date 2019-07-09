Карлес Пуйоль: "Барсе" не нужно обращать внимания на прошлое Неймара"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль считает, что команде стоит приобретать Неймара у "ПСЖ", несмотря на скандальный уход в 2017 году. Парижане купили Неймара у "Барсы" за рекордные 222 миллиона евро. При этом сообщалось, что футболист сам выкупил свой трансфер, чтобы у "ПСЖ" не было проблем с финансовым fair play.

- В конце концов, нужно принимать во внимание настоящее, а не прошлое, - цитирует Goal Пуйоля. - Если игрок на трансферном рынке, и он вам нужен, не стоит думать о том, что происходило несколько лет назад.

Неймар - выдающийся игрок, способный приносить результат. Он не мог показать лучший футбол в "ПСЖ" из-за травм, но он все еще может многое принести футболу.