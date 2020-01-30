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Карлес Перес проведет остаток сезона в «Роме»

14:38
Карлес Перес. Фото ФК «Рома»
Карлес Перес. Фото ФК «Рома»
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Нападающий «Барселоны» Карлес Перес подписал контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

21-летний испанец арендован римлянами до конца сезона за 1 млн евро. Сообщалось, что сумма отступных составит 13 миллионов евро. Выкуп будет обязательным при условии, что «Рома» и Перес добьются определенных спортивных результатов.

В текущем сезоне Перес провел 12 матчей за «Барселону» и забил два мяча при трех голевых передачах.

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