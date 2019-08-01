09:49 1 августа | Футбол — Трансферы

Канселу близок к переходу в "Манчестер Сити"

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Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, "Сити" серьезно продвинулся в переговорах по игроку. "Юве" ранее отверг предложение взять взамен Данилу как часть сделки. Сумма трансфера может составить 50-55 миллионов евро. "Юве" приобрел его у "Валенсии" за 40 миллионов евро.

25-летний португалец в прошлом сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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