"Кальяри" подписал полузащитника сборной Уругвая

Полузащитник Найтан Нандес перешел из "Бока Хуниорс" в "Кальяри", сообщает официальный сайт итальянского клуба. 23-летний хавбек заключил пятилетний контракт. По информации итальянских СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Нандес является футболистом сборной Уругвая, за которую провел 27 встреч. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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