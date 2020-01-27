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Ивуарийский полузащитник Соро перешел в «Селтик»

27 января 2020, 20:38
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Полузащитник Исмаила Соро стал игроком «Селтика», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

21-летний ивуариец до этого выступал за израильский клуб «Бней Иегуда». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах.

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