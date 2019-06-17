Ивица Олич: "Шарлия – молодой талантливый игрок, который скоро сможет попасть в сборную"

Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич высоко ценит хорватского защитника Звонимира Шарлию, которым интересуются красно-синие. По информации "СЭ", игрок уже прилетел в Москву.

– Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную, – цитируют "Известия" Олича. – Думаю, в ЦСКА знают, что делают, ведь у них отличный селекционный отдел. Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится.

ЦСКА может подписать хорватского защитника. Игрок уже в Москве