Иван Пауревич покинул "Уфу"

Полузащитник Иван Пауревич перешел из "Уфы" в немецкий "Зандхаузен", информирует официальный Twitter уфимского клуба. 28-летний хорват выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год и 2017 по 2019-й.
За все это время Пауревич провел 133 матча за "Уфу" и забил 13 голов. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,25 миллиона евро.
ФК «Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича.— ФК УФА (@UfaFc) 2 июля 2019 г.
За наш клуб хорват провел 133 матча и забил 13 голов.
ФК «Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! 🙁 pic.twitter.com/c6zx7z8SJt
Загрузка...