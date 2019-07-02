Иван Пауревич покинул "Уфу"

Полузащитник Иван Пауревич перешел из "Уфы" в немецкий "Зандхаузен", информирует официальный Twitter уфимского клуба. 28-летний хорват выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год и 2017 по 2019-й.

За все это время Пауревич провел 133 матча за "Уфу" и забил 13 голов. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,25 миллиона евро.

ФК «Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича.



За наш клуб хорват провел 133 матча и забил 13 голов.



ФК «Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! 🙁 pic.twitter.com/c6zx7z8SJt — ФК УФА (@UfaFc) 2 июля 2019 г.

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