Итурбе провалил медосмотр для перехода в «Дженоа»

Президент «Дженоа» Энрико Прециози рассказал, почему клуб не подписал вингера «Пумаса» Хуана Итурбе.

В январе 26-летний аргентинец прибыл на медосмотр в Италию перед переходом в «Дженоа», однако 1 февраля подписал контракт с «Пачукой».

— Я был в Германии, но из того, что я понял, — у него были проблемы, — цитирует Прециози Football Italia. - Я не могу все сказать, но некоторые проблемы он не смог исправить.