Итальянский журналист: "Готов вновь подтвердить, что Гвардьола договорился с "Ювентусом"

Итальянский журналист Луиджи Гуэлпа в интервью Radio CRC вновь заявил, что настаивает на своей предыдущей информации о том, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола возглавит "Ювентус".

- Гвардьола договорился с "Ювентусом". Я говорил это в прошлом и готов вновь подтвердить это, - сказал Гуэлпа. - Также я могу сказать, что "Ювентус" может скоро сделать предложение по защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона пост главного тренера "Юве" может покинуть Массимилиано Аллегри. Его контракт истекает в 2020 году. Контракт Гвардьолы с "Сити" заканчивается летом 2021 года. При этом сам тренер заявил, что не собирается покидать английскую команду.

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