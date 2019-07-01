16:38 1 июля | Футбол — Трансферы

Источник: "Зенит" в ближайшие часы объявит о переходе Дугласа Сантоса из "Гамбурга"

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Защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос близок к переходу в "Зенит", утверждает Planeta do Futebol. Ранее сообщалось, что питерцы предложили немецкому клубу 12 миллионов евро за 25-летнего бразильца.

Сантос выступает за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 10 миллионов евро.

 

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