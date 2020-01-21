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Источник: защитник сборной Греции в ближайшие дни проведет переговоры с «Динамо»

21 января 2020, 19:30
Кириакос Пападопулос. Фото AFP
Кириакос Пападопулос. Фото AFP
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Защитник «Гамбурга» и сборной Греции Кирьякос Пападопулос может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Sport24.gr. По информации СМИ, московское «Динамо» интересуется 27-летним футболистом и хочет его приобрести.

В ближайшие дни Пападопулос вылетит в Москву для переговоров с представителями «Динамо». Ранее защитник летал в Китай, где обсуждал с «Шанхай Шэньхуа» возможный переход, но стороны не пришли к соглашению.

В текущем сезоне Пападопулос провел три матча за «Гамбург» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

Ранее Пападопулос выступал за «Олимпиакос», «Шальке», «Лейпциг», «Байер» и другие клубы.

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