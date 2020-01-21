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Источник: Заа решил остаться в «Кристал Пэлас» до конца сезона

21 января 2020, 11:48
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Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заявил о решении остаться в клубе до конца сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 27-летний ивуариец остался после того, как клуб не согласился его продать меньше чем за 94 млн евро. Ранее к форварду проявляли интерес «Тоттенхэм» и «Челси».

Заа в текущем сезоне провел 23 матча АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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