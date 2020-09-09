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Источник: «Ювентус» договорился с «Барселоной» по Суаресу

9 сентября 2020, 01:54
Луис Суарес. Фото Instagram
Луис Суарес. Фото Instagram
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«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер нападающего Луиса Суареса. По информации Tuttomercatoweb, 33-летний уругваец обойдется туринцам около 3 миллионов евро. Однако бонусы могут составить до 13 миллионов евро.

Суарес отказажется от последнего года контракта с каталонцами, чтобы сумма трансфера была такой маленькой. В Италии он будет зарабатывать 12 миллионов евро в год, плюс 2 миллиона евро в виде различных бонусов.

На этой неделе стало известно, что новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман отстранил Суареса.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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