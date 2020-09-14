Источник: Видаль завтра пройдет медосмотр в «Интере»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в «Интер», сообщают испанские СМИ.

По данным RAC1, футболист договорился с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта. Его соглашение истекает летом 2021 года. Завтра он должен прибыть на медосмотр в «Интере» перед подписанием контракта с новым клубом. Указано, что он, вероятно, пропустит сегодняшнюю тренировку «Барсы».

33-летний Артуро Видаль в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Барселону» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.