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Источник: Видаль завтра пройдет медосмотр в «Интере»

17:07
Артуро Видаль и Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Артуро Видаль и Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в «Интер», сообщают испанские СМИ.

По данным RAC1, футболист договорился с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта. Его соглашение истекает летом 2021 года. Завтра он должен прибыть на медосмотр в «Интере» перед подписанием контракта с новым клубом. Указано, что он, вероятно, пропустит сегодняшнюю тренировку «Барсы».

33-летний Артуро Видаль в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Барселону» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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