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Источник: «Вест Хэм» хочет арендовать Н'Зонзи у «Ромы»

22 января 2020, 15:30
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Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи может перейти в «Вест Хэм», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб хочет арендовать 31-летнего француза, который сейчас арендован «Галатасараем». Итальянский клуб хочет получить за сделку 4 млн евро.

Сообщается, что сам Нзонзи, который выступал за «Блэкберн» и «Сток», хочет вернуться в Англию, где живет его семья.

В текущем сезоне Нзонзи провел 10 матчей в чемпионате Турции и отметился голевой передачей.

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