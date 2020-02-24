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Источник: Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 миллионов евро

24 февраля 2020, 19:50
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может обойтись «Ливерпулю» всего в 30 миллионов евро. Как сообщает Sport1, 23-летний немец в прошлом году продлил контракт с «Лейпцигом» только при условии, что в договор будет включена такая сумма отступных. Ранее сообщалось, что «Лейпциг» оценивает Вернера не менее чем в 60 миллионов евро.

Ранее сам Вернер изъявил желание перебраться в Англию.

В «Лейпциг» форвард перешел летом 2016 года, с тех пор он провел 147 матчей за команду и забил 88 голов.

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