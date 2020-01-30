Источник: Уругвайский защитник может перейти в «Спартак»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, арендованный «Торино», может перейти в «Спартак», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 26-летний уругваец может вернуться в миланский клуб в случае ухода защитника Рикардо Родригеса. Однако на Лаксальта есть интерес со стороны «Спартака».

Летом 2018 года интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», однако футболист перешел из «Дженоа» в «Милан».

В текущем сезоне Лаксальт провел 16 матчей в серии А, в которых сделал голевой пас.