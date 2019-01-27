Источник: трансфер Паредеса в "ПСЖ" откладывается

Трансфер полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "ПСЖ" откладывается. Как утверждает Paris United, в последний момент спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике решил пересмотреть некоторые пункты сделки.

Ранее главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что трансфер Паредеса должен быть осуществлен в эти выходные. "СЭ" сообщал о том, что 24-летний аргентинец покинул сбор "Зенита".

Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" заплатит за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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