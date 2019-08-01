11:34 1 августа | Футбол — Трансферы

Источник: "Тоттенхэм" и "Бетис" согласовали переход Ло Сельсо

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Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо станет игроком "Тоттенхэма", сообщает TranSPURS. По имеющимся данным, стороны договорились о трансфере.

Указано, что клубам осталось согласовать последние детали сделки. Футболист будет зарабатывать четыре миллиона евро в год, контракт будет действовать до 2024 года.

23-летний Джовани Ло Сельсо в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Бетис" и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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