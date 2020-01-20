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Источник: «Спартак» продаст Айртона в «Сантос» за 8 миллионов евро?

20 января 2020, 14:52
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Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Сантос», сообщает 90min.

По сведениям источника, «Спартак» не хочет отдавать 22-летнего бразильца в аренду, но может продать его за 7-8 млн евро. В «Сантосе» стоимость считают высокой, но они готовы попытаться снизить цену.

Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча и отметился голевой передачей.

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