Источник: «Спартак» продаст Айртона в «Сантос» за 8 миллионов евро?
20 января 2020, 14:52
Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Сантос», сообщает 90min.
По сведениям источника, «Спартак» не хочет отдавать 22-летнего бразильца в аренду, но может продать его за 7-8 млн евро. В «Сантосе» стоимость считают высокой, но они готовы попытаться снизить цену.
Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча и отметился голевой передачей.
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