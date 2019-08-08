Источник: "Спартак" хочет приобрести форварда "Галатасарая" Дианя

Нападающий "Галатасарая" Мбай Диань в может перейти в "Спартак", сообщают турецкие СМИ.

По данным издания Futbol Arena, футболист может покинуть клуб. Им интересуется российский клуб. Представители красно-белых наводили справки о трансферной стоимости игрока и о самом футболисте.

Игрок хочет зарабатывать три миллиона евро в год и ведет переговоры о новом контракте с "Галатасараем". Турецкий клуб ответил "Спартаку", что Диань стоит 13 миллионов евро. Российский клуб такие деньги платить не готов.

При этом указано, что сенегалец пока не прошел медосмотр в новой команде, в связи с чем еще не играл за нее. В прошлом сезоне 27-летний форвард играл за "Касымпашу" - 36 матчей, 31 гол, четыре ассиста.

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