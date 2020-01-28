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Источник: Слимани согласовал с «Челси» контракт на два года

28 января 2020, 18:59
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Форвард «Лестера», который выступает на правах аренды за «Монако», близок к переходу в «Челси», утверждает Sky Sports, ссылаясь на Daily Mirror. По информации СМИ, 31-летний алжирец согласовал двухлетний контракт с синими. В ближайшее время футболист пройдет медобследование в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Слимани попросил у «Лестера» досрочно завершить аренду в «Монако». На него претендовали «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Слимани провел 14 матчей за «Монако», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Слимани попросил «Лестер» прервать аренду в «Монако»

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