Источник: Сегодня Рейна перейдет в «Астон Виллу»

Голкипер «Милана» Пепе Рейна станет игроком «Астон Виллы», сообщает Sky Sports.

Сообщается, что футболист перейдет на правах аренды до конца сезона. Переход будет оформлен уже сегодня. До этого испанец пройдет медосмотр.

37-летний вратарь в текущем сезоне провел один матч за «Милан», в котором пропустил один мяч. С 2005 по 2013 год выступал в Англии за «Ливерпуль» и выиграл с командой Кубок Англии и Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.