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Источник: «Сампдория» прервет аренду Ригони

17:54
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за «Сампдорию», вернется в питерскую команду в текущее трансферное окно, сообщает sampnews24 со ссылкой на Allomercatoweb. Стороны практически достигли соглашения.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями полузащитника. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года с обязательством выкупа. Для этого Эмилиано следовало сыграть 20 матчей.

В сезоне-2019/20 Ригони провел 9 матчей за «Сампдорию», в которой отметился лишь одной голевой передачей. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 7,5 миллиона евро.

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