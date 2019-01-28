Источник: "ПСЖ" обсуждает комиссионные с агентами Паредеса

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник "Зенита" Леандро Паредес покинул сбор питерской команды в Катаре и отправился в Париж для подписания контракта с "ПСЖ". О трансфере должны были объявить перед воскресным матчем с "Ренном", но пока этого непроизошло.

По сведениям Paris United, спортивный директор "ПСЖ" Антеру Энрике заново поднял вопрос о сумме комиссионных для агентов Паредеса и обсуждает с ними этот пункт контракта. Договоренности между клубами, достигнутые ранее, остаются в силе.

Аргентинец подпишет контракт на 4,5 года, сине-бело-голубые получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату питерцам еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.

В этом сезоне Паредес провел за "Зенит" 22 официальные встречи, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.

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