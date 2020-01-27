Источник: Политано проходит медосмотр перед переходом в «Наполи»

Полузащитник «Интера» Маттео Политано прибыл в Неаполь для медобследования перед переходом в «Наполи», сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, 26-летний итальянец будет арендован неаполитанцами на 18 месяцев с возможностью выкупа за 25 млн евро.

15 января Политано уже проходил медосмотр: тогда ожидался его переход в «Рому» в обмен на Леонардо Спинаццолу.

В текущем сезоне Политано провел 14 матчей за «Интер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.