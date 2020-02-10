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Источник: Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

10 февраля 2020, 19:28
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб летом, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 26-летний француз собирается уйти из клуба летом, когда до конца его контракта останется год. Сообщается, что хавбеком интересуются «Реал» и «Ювентус».

В текущем сезоне Погба провел 8 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Последний раз француз провел 26 декабря в АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

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