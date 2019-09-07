Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Наполи» не продал Руиса в «Реал» за 45 миллионов евро

7 сентября 2019, 17:39
Теги:

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис мог оказаться в «Реале» прошлым летом. Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 45 миллионов евро по 23-летнему хавбеку.

«Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Руисом с увеличением зарплаты до 3 миллионов евро в год. Нынешний контракт рассчитан до 2023 года. Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в прошлом году за 30 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир