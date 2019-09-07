Источник: «Наполи» не продал Руиса в «Реал» за 45 миллионов евро

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис мог оказаться в «Реале» прошлым летом. Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 45 миллионов евро по 23-летнему хавбеку.

«Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Руисом с увеличением зарплаты до 3 миллионов евро в год. Нынешний контракт рассчитан до 2023 года. Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в прошлом году за 30 миллионов евро.