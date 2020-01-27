Источник: «Наполи» хочет продать Кальехона после перехода Политано

Форвард «Наполи» Хосе Кальехон может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, неаполитанцы будут искать варианты продажи 32-летнего испанца после того, как сделка с полузащитником «Интера» Маттео Политано будет завершена. Агент форварда заявляет, что игрок останется в клубе до конца сезона.

Кальехон выступает за «Наполи» с 2013 года. В текущем сезоне форвард провел 20 матчей в серии А и забил один гол. Контракт испанца с клубом истекает этим летом.