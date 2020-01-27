Источник: Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль»

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе открыт к возможному переходу в «Ливерпуль», сообщает британский таблоид The Sun, ссылаясь на информацию французского журналиста Жюльена Лоранса.

При этом указано, что французский клуб не хочет его отпускать. На данный момент они готовы продать игрока только за 253 миллиона фунтов — такая сумма отступных прописана в его контракте.

21-летний Кильян Мбаппе в текущем сезоне провел 24 матча за «ПСЖ» и забил 21 мяч при 12 голевых передачах.