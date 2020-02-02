Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе входит в сферу интересов «Реала», сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, француз — главная трансферная цель испанского клуба на ближайшее время. Если будет возможность, «Королевский клуб» не упустит шанс подписать его уже следующим летом.

Контракт игрока с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Ранее он после конфликта с главным тренером Томасом Тухелем из-за недовольства заменой поставил лайк в Instagram голу форварда «Реала» Карима Бензема в матче против «Атлетико».

21-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «ПСЖ» и забил 22 мяча при 13 голевых передачах.