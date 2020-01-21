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Источник: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Муссу Дембеле в качестве замены Рэшфорду

21 января 2020, 12:13
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 23-летний француз может стать заменой Маркусу Рэшфорду, который выбыл из-за травмы на долгий срок. Ожидается, что стоимость трансфера обойдется в 50 млн евро.

В текущем сезоне Дембеле провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 11 голов.

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