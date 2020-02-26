Источник: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Гента»

Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб следит за 20-летним канадцем. Ожидается, что скуты «МЮ», «Арсенала» , «Эвертона» и «Лестера» посетят ответный матч «Гента» в 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы», чтобы понаблюдать за форвардом.

В текущем сезоне Дэвид провел 25 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. В 12 встречах Лиги Европы забил 4 гола. Стоимость форварда по оценке Transfermarkt составляет 20 млн евро.