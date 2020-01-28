Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Санчеса из аренды
28 января 2020, 08:59
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, арендованный «Интером», может вернуться в английский клуб раньше времени, сообщает Daily Express.
По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер хочет дать 31-летнему чилийцу новую возможность показать себя в клубе.
В текущем сезоне Санчес провел пять матчей в серии А, в которых забил один гол. Чилиец несколько месяцев восстанавливался после травмы.
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