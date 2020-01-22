Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 35 миллионов евро за 16-летнего полузащитника «Бирмингема»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы готовы предложить за 16-летнего англичанина 35 млн евро. Хавбек уже привлек внимание других крупных клубов.

В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.