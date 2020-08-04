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Источник: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

09:12
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Малком может перейти в «Севилью», сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям источника, в переходе 23-летнего бразильца заинтересован спортивный директор испанцев Мончи, который следит за игроком еще с его выступления за «Коринтианс». В 2018 году Мончи почти подписал Малкома в «Рому», однако сам форвард принял решение перейти в «Барселону».

Сообщается, что Малком не очень доволен сезоном в России и хотел бы перейти в клуб топ-лиги.

В минувшем сезоне Малком провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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