Источник: «Локомотив» интересуется защитником «Ренна» и сборной Кот-д'Ивуара

Защитник «Ренна» Сулейман Думбья может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает L'Equipe. По информации СМИ, российская команда готовит предложение для 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара.

При это в «Ренне» рассчитывают продать защитника в зимнее трансферное окно. Им также интересуется «Анже», но французы хотят арендовать Думбья с опцией возможного выкупа.

В текущем сезоне Думбья провел 3 матча за «Ренн» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 2 миллиона евро.