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Источник: «Локомотив» интересуется защитником «Ренна» и сборной Кот-д'Ивуара

22 января 2020, 18:18
Сулейман Думбья. Фото instagram.com
Сулейман Думбья. Фото instagram.com
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Защитник «Ренна» Сулейман Думбья может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает L'Equipe. По информации СМИ, российская команда готовит предложение для 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара.

При это в «Ренне» рассчитывают продать защитника в зимнее трансферное окно. Им также интересуется «Анже», но французы хотят арендовать Думбья с опцией возможного выкупа.

В текущем сезоне Думбья провел 3 матча за «Ренн» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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