Источник: Клуб Дэвида Бекхэма подписал колумбийского форварда
11 февраля 2020, 18:05
«Интер Майами» приобрел форварда колумбийского «Атлетико Насьональ» Андреса Рейеса. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.
Done deal! #InterMiami have closed Andres #Reyes from #AtleticoNacional. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) February 11, 2020
Владелец американского клуба — известный английский футболист Дэвид Бекхэм, завершивший карьеру.
В текущем сезоне 20-летний колумбиец провел шесть матчей за «Атлетико Насьональ» и забил один мяч. «Интер Майами» начнет выступать в MLS с 2020 года.
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