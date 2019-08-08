Источник: Ивоби перейдет из "Арсенала" в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов

Нападающий "Арсенала" Алекс Ивоби перейдет в "Эвертон", сообщает ВВС. Сумма трансфера, по данным источника - 40 миллионов фунтов. В Англии трансферное окно уже закрылось, стороны пока не подтвердили переход.

Контракт Ивоби с "Арсеналом" рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне 23-летний нападающий провел в премьер-лиге 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.

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