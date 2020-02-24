Источник: «Интер» летом может приобрести Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может перейти в «Интер», сообщает FCInterNews.

По сведениям источника, миланский клуб намерен приобрести 23-летнего итальянца. «Рома» из-за непопадания в Лигу чемпионов будет вынуждена продать нескольких игроков.

Сообщается, что в контракте Пеллегрини прописан пункт, по которому он может перейти к клуб, если тот предложит 30 млн евро.

В текущем сезоне Пеллегрини провел 18 матчей в серии А, забив один гол и сделав девять результативных передач.