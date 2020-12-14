Источник: Халк не сможет перейти в «Вулверхэмптон» из-за новых правил Brexit
14 декабря 2020, 19:23
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк не сможет продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Talksport. Бывший форвард «Зенита» входит в сферу интересов «Вулверхэмптона», который хочет найти замену для своего лидера атак Рауля Хименеса.
Однако 1 января в Великобритании вступают новые правила для легионеров в связи с выходом из Евросоюза. По ним футболист должен отвечать ряду критериев ценности для получения разрешения на работу.
Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» летом 2016 года. В сезоне-2020 на счету 34-летнего бразильца 20 матчей и 8 голов во всех турнирах.
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