Источник: Гвардьола порекомендовал Месси остаться в «Барселоне» и завершить там карьеру

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может не оказаться в «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство английского клуба пришло к выводу, что не готово выплатить огромную сумму за трансфер 33-летнего аргентинца, а также не сможет платить игроку запрашиваемую зарплату. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола после посещения Барселоны порекомендовал Месси остаться в клубе и завершить там карьеру.

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.