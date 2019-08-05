В Голландии утверждают, что "Спартак" заплатит за Тила 18-20 миллионов евро

Полузащитник АЗ Гус Тил станет игроком "Спартака", сообщает Algemeen Dagblad. Сумма трансфера может составить от 18 до 20 миллионов евро.

По данным источника, стороны договорились о трансфере, за исключением некоторых деталей, которые они должны согласовать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Тил пройдет медицинское обследование 5 августа, после чего подпишет соглашение на четыре года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

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