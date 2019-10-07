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Источник: Голкипер «Шальке» Нюбель перейдет в «Баварию»

09:53
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Вратарь «Шальке» Александр Нюбель в следующем сезоне станет игроком «Баварии», сообщают немецкие СМИ.

По информации Bild, переход состоится в зимнее трансферное окно. В Нюбеле клуб видит будущего преемника 33-летнего Мануэля Нойера.

23-летний Александр Нюбель в текущем сезоне провел восемь матчей за «Шальке», пропустил семь мячей и трижды отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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