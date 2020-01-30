Источник: «Герта» договорилась с «Миланом» о переходе Пентека

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек перейдет в «Герту», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Krzysztof Piatek from AC Milan to Herta Berlin, here we go! Total agreement reached on a permanent deal. He's going to fly to Germany on next hours. Milan refused Tottenham bid because was just on loan. ?? #Milan #ACMilan #Herta #HertaBerlin #transfers #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2020

Сообщается, что клубы достигли договоренности о переходе. Сегодня поляк должен прилететь в Германию для подписания контракта. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро. Ранее «Милан» отказался от предложения «Тоттенхэма», так как клуб не устраивал вариант с арендой.

В сезоне-2019/20 27-летний Пентек забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.