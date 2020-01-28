Источник: Фернандеш в среду пройдет медобследование в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает в своем Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо. По информации источника, переговоры между клубами близки к завершению.

В случае удачных переговоров 29 января 25-летний португалец прилетит в Англию для прохождения медосмотра.

По сообщениям СМИ, «МЮ» заплатит за хавбека 60 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Англичане заключат контракт с футболистом до 2025 года. Игрок будет получать 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Фернандеш провел 28 матчей за «Спортинг», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.