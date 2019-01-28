Источник: Фер может стать одноклубником Нойштедтера в "Фенербахче"

"Фенербахче" близок к завершению сделки с полузащитником "Суонси" Лероем Фером, сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Контракт 29-летнего голландца с английской командой истекает летом 2019 года.

По информации Ди Марцио, англичане не хотят расставаться с Фером в зимнее трансферное окно. Напомним, что голландец является капитаном команды. "Фенербахче" не сдается и планирует сделать все возможное, чтобы подписать контракт с хавбеком.

В текущем сезоне Фер сыграл в 24 матчах за "Суонси", забил один гол и отдал пять голевых передач.

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