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Источник: Фалькао договорился о контракте на три года с «Галатасараем»

20 августа 2019, 14:09
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Нападающий «Монако» Радамель Фалькао близок к переходу в «Галатасарай». Как сообщает журналист Николо Шира, стороны достигли договоренности по контракту. Ожидается, что 22 августа колумбиец отправится в Турцию для прохождения медосмотра, а 23-го числа подпишет договор до 2022 года.

Ранее появлялась информация, что в год Фалькао будет зарабатывать 5 миллионов евро без учета бонусов.

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